Врач рассказала, к каким заболеваниям приводит работа по ночам

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Если человек меняет свой распорядок и работает не днем, а ночью, то это приводит к выработке кортизола и нарушению метаболизма. Повышается риск развития эндокринных заболеваний, сердечно-сосудистых патологий и бесплодия. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам врача-невролога, эксперта лаборатории "Гемотест" Екатерины Демьяновской, важную роль в человеческих биоритмах играют кортизол и мелатонин. Первый регулирует обмен веществ, в случае чего активирует резервы организма, отвечает за выработку и расход энергии человека. Кортизол в рамках нормы должен вырабатываться только ночью.

"Мелатонин помогает организму засыпать, восстанавливаться и справляться с пережитыми за день стрессами. Однако в светлое время суток мелатонин вырабатывается плохо, и он не настолько эффективен. По этой причине ночной сон тяжело заменить дневным: он менее качественный и глубокий. После пробуждения вечером человек чувствует себя больше разбитым, чем отдохнувшим", – отметила она.

Врач напомнила, что в лучшем случае человек должен регулярно просыпаться в одно и то же время, создавать некоторую стабильность в распорядке сна, однако в выходные распорядок дня у многих людей меняется и организму достаточно тяжело под это подстроиться.

Изменение биоритма приводит к тому, что человек перестает отдыхать, он плохо концентрируется на делах, может испытывать нервное напряжение, психологические проблемы, выгорание, подчеркнула Демьяновская.

"Появляется чувство хронической усталости, апатия, а в некоторых случаях жизнь и вовсе теряет краски – это уже один из признаков депрессивного расстройства", – сказала врач.

При работе в ночные смены или сутками необходимо придерживаться определенных правил для того, чтобы сохранить свое здоровье. Эксперт посоветовала создать график, который позволил бы отдыхать в выходные дни и стараться спать по 8 часов в сутки.

Демьяновская добавила, что стоит ложиться спать в тишине и темноте, а также придерживаться правильного питания, употреблять в пищу больше овощей, фруктов и заниматься физическими упражнениями.

"Но если появились проблемы со здоровьем, например лишний вес, высокое артериальное давление, постоянные нарушения сна или психологические трудности – лучшим решением будет восстановление естественного режима, то есть работа днем", – отметила она.

Врач не советует выбирать работу в ночное время суток людям с хроническими заболеваниями, так как такой распорядок может усугубить проблемы со здоровьем, и беременным женщинам. Во втором случае женщина попросту может навредить своему ребенку.

Ранее сомнолог Алексей Мелехин заявлял, что люди, которые поздно ложатся спать и поздно встают, подвержены большим рискам развития генерализованных тревожных расстройств и депрессий.

Эксперт объяснил, что, если же говорить про так называемых "сов", которые поздно отходят ко сну и поздно встают, то такие люди могут страдать от кардионеврозов или сердечно-сосудистых патологий. Также у них возможны проблемы с метаболизмом из-за того, что они жертвуют сном и имеют дисфункциональные привычки, например, наедаются перед сном.



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