Более 62 тысяч человек отдохнули на столичных пляжах в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 62 тысяч человек посетили водоемы столицы 27 и 28 июля, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"В выходные дни особенно возрастает число отдыхающих в парках, на природных и озелененных территориях, а также на водных объектах столицы. Так, в минувшие выходные число отдыхающих на водоемах Москвы составило 62 тысячи 200 человек", – сказал собеседник агентства.
Кроме того, за минувшие выходные на столичных водоемах были спасены семь человек. Всего с начала лета спасатели вытащили из воды 68 человек.
Ранее сообщалось, что суббота, 27 июля, стала самым жарким днем в Москве с начала месяца. Температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ к 16:00 достигла 28,8 градуса.
Прежний максимум месяца был установлен накануне – 26 июля воздух в столице прогрелся до 28,7 градуса тепла. При этом в текущем году средняя температура в июле, который считается самым жарким днем месяца, оказалась на 1,3 градуса ниже нормы.
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