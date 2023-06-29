Россиянам рассказали о видах боли, которые нельзя терпеть после 40 лет

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Существуют виды хронической боли, которые нельзя терпеть после 40 лет. Эпизодический дискомфорт в этот список не попадает, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-алголога, старшего научного сотрудника НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Минздрава России и президента Российской ассоциации нейромодуляции Эмиля Исагуляна.

Он заявил, что людям нужно уметь отличать боль, которая появляется из-за эмоционального состояния, от боли, возникающей на постоянной основе. При этом неважно, где именно она локализуется, – лицо, голова, спина, нога или другие части тела.

Особое внимание следует уделить, когда при дискомфорте человек вынужден принимать анальгетики. В этом случае следует обязательно посетить алголога – специалиста по лечению боли, подчеркнул Исагулян. Такие проявления в организме чаще всего говорят о хронических болевых синдромах. По словам эксперта, в медицине подобный вид отдельно занесен в Международную классификацию болезней.

К таким синдромам, продолжил он, относятся хронические формы первичных головных болей – мигрень, кластерные боли, лицевая боль, радикулопатия, невропатия и невралгия.

"Нужно понимать, что хроническую боль выделили как отдельный недуг. То есть это уже не симптом, а заболевание. При подобных проявлениях в срочном порядке следует обратиться к алгологу, чтобы он назначил своевременное лечение", – заключил эксперт.

Ранее сотрудник Первого Московского Государственного медицинского университета имени Сеченова Алексей Исайкин рассказал, что симптомные грыжи межпозвоночных дисков рассасываются в 60–70% случаев. Он утверждает, что это может случиться в срок от двух месяцев до года.

"Доктор 24": межпозвонковая грыжа