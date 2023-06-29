Врач рассказал, как справиться с остеохондрозом на даче

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Часто остеохондроз обостряется на даче из-за работы на грядках. Также причиной боли может быть слабый позвоночник. В таком случае поможет физическая активность. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врач-реабилитолога Александра Шишонина.

"Нужно укрепить мышцы, связки, сухожилия. Чем быстрее нарастут мышцы, тем быстрее пройдет боль", – объяснил он.

Врач посоветовал найти в интернете комплекс суставной гимнастики из нескольких упражнений, он может быть самым простым. Можно выбрать комплекс из пяти упражнение и делать его три раза по кругу, привел он пример. Также полезным, по его мнению, будет гимнастика для шеи, потому что шейный отдел позвоночника всегда страдает.

Шишонин напомнил о полезности белка, который содержится в мясе, рыбе, яйцах, твороге, бобовых. Медик сказал, что он поможет мышцам, сухожилиям и связкам стать крепче. Также специалист предложил пить протеиновый коктейль.

"Допустим, возник болевой синдром, вы начали делать суставную гимнастику, и одновременно можно пить протеиновый коктейль. 50–60 граммов хорошего протеина размешать миксером в 300 миллилитрах молока и пить раз в день после нагрузки в течение двух недель", – поделился медик.

Такой коктейль подойдет и для желающих улучшить свою физическую форму в отпуске. По мнению Шишонина, его можно пить как перекус после прогулки или зарядки. Так восполнится белок, укрепятся мышцы и пройдут боли в спине, подвел итог он.

Ранее невролог Алексей Исайкин отметил, что симптомные грыжи межпозвоночных дисков рассасываются в 60–70% случаев. Это может произойти в срок от двух месяцев до года, поэтому рекомендуется отложить операцию по их удалению.

До этого врач-ортопед Рашид Саидов уточнил, что можно избежать травм во время работ на даче, если заранее подготовиться к труду. Также важно обезопасить себя от жары и переутомления.

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