В Госдуме призвали повысить зарплаты водителям скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы не развалить службу скорой помощи, необходимо повысить заработные платы их водителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Госдумы Алексея Куринного.

"Министр будет отчитываться, и эти вопросы будут задаваться... сегодня... Вопрос здесь в том, чтобы не развалить службу, а не в том, есть ли деньги или нет. Начинать надо с зарплат, пока для них самый главный вопрос – заработная плата", – поделился парламентарий.

По словам депутата, лишь за 2022 год с должности водителя скорой помощи ушли 3,5% сотрудников. Из этого следует, продолжил Куринный, что вопрос надо оперативно решать. При этом сократилось количество медсестер, добавил он.

Ранее СМИ выявили, что на заседании думского комитета по охране здоровья поднимут вопрос мер по повышению зарплат водителей скорой помощи.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что рост уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 2024 года даст дополнительные доходы в бюджеты всех уровней. По ее словам, это приведет к увеличению зарплат 4,8 миллиона граждан России.

МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%