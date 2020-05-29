Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях после смертей пациентов с COVID

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что за апрель с коронавирусной инфекцией связаны 1675 смертей по стране, из них в 1136 случаях коронавирус подтвержден на 100%. Об этом она рассказала в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По словам Голиковой, все причины смертности, которые связаны с COVID-19, делятся на несколько групп.

"Первая группа – смерти, четко связанные с коронавирусом, где при жизни или посмертно инфекция была подтверждена тестом. Вторая – при которых коронавирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность того, что смерть наступила от COVID-19", – объяснила вице-премьер. Она уточнила, что две группы были объединены в одну, которая является основной от коронавируса.

При этом Голикова добавила, что статистика смертности второй группы может измениться, так как позднее придут результаты патологоанатомических вскрытий. Так, в регионах срок получения данных может колебаться, однако он не превышает 45 дней.

Вице-премьер отметила, что третья выделенная группа связана с иными причинами смерти. Речь идет о заболеваниях, которыми человек страдал при жизни. В группе сейчас находятся 1038 случаев, заключила Голикова.

Ранее Голикова назвала решение ввести в России режим самоизоляции правильным. "Я считаю, что это было абсолютно правильное решение", – говорила представитель кабмина на брифинге в Доме правительства.

В России выявлено 387 623 случая COVID-19, вылечились 159 257 человек, скончались 4 374.