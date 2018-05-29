Повышенный уровень погодной опасности объявлен в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

"Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 30 мая из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, порывы западного и северо-западного ветра в столичном регионе могут достигать 12–17 метров в секунду, местами до 15–20 метров в секунду.

Ранее метеорологи сообщали, что с 30 мая до середины ночи 31 мая усиление ветра возможно до 22 метров в секунду.

Также ожидается резкое понижение атмосферного давления. За сутки оно упадет на 15 единиц – до 743 миллиметров ртутного столба.

В начале июня в Москву вернется похолодание. В первый день лета столбики термометров не поднимутся выше 12–17 градусов.