Туман окутал Москву к вечеру пятницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в некоторых районах к вечеру пятницы, 29 марта, образовался туман.

Центр погоды "Фобос" прогнозировал в Москве этот день облачность с температурой воздуха не выше +5 градусов. Также в столице ожидались небольшие осадки в виде снега и дождя. Сейчас сильный туман наблюдается на юге и юго-западе Москвы.

Главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что на выходных, 30 и 31 марта, в Москве прогнозируется теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +10 градусов. В воскресенье местами может пройти небольшой дождь.