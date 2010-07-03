Организаторы модного показа для детей собрали 20 миллионов рублей и исчезли

Организаторы модного показа New fashion week собрали с участников 20 миллионов рублей и исчезли. Среди обманутых – сотни детей, которых специально отбирали для дефиле по всей стране. В первый день модной недели дизайнеры и подростки встретились у закрытых дверей, сообщает телеканал Москва 24.

"27 марта должны были начаться репетиции, но их не было. Не знаем причины. Мы стояли в холле, потом нам пообещали маленький показ, мы были все возмущены. Не было ни организаторов, ни модельеров", – рассказала бабушка одного из участников показа Айшет Миметова.

На сайте мероприятия анонсировались звездные гости из популярного телепроекта. Лицом мероприятия должна была стать певица Ольга Бузова. Однако представители артистки узнали об этом только от журналистов.

"Мы сообщим об этом нашему юридическому отделу, мы не в курсе", – заявил PR-менеджер артистки Антон Богославский.

В пятницу, 29 марта, стало известно, что шоу все же состоится. Владелец площадки разрешил бесплатно провести мероприятие.

"Мы предоставили площадку бесплатно, оборудование – наши подрядчики. Мы даже ничего не знаем о судьбе этих организаторов. Мы с ними плотно общались в самом начале больше месяца назад, сегодня узнали, что они нам предоставили подложные реквизиты для подписания договора", – сообщил руководитель площадки Дмитрий Яковенко.

Ведущему мероприятия было обещано вознаграждение по бартеру, в том числе и подарки от партнеров.

"Со мной вышли на связь, сказали, что есть мероприятие, четыре дня, неделя моды. В день проведения я узнаю о неразберихе, что кто-то куда-то не заплатил, какой-то бардак", – рассказал ведущий Дмитрий Каратаев.

Неделя моды New Fashion Week должна была пройти в Москве с 28 по 31 марта.