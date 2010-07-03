В Басманном районе перепели хит Skibidi

Спустя полгода после выхода песни Skibidi группы Little Big чиновники из Басманного района решили спародировать хит. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

В клипе снялись сотрудники администрации и местные жители. Они попытались повторить движения из популярного видео и переделали текст на свой лад, упомянув проект "Московское долголетие".

"Смотри на старушку, с ней пляшет старичок. С "Московским долголетием" не страшен им хард-рок!" – поется в пародии.

Пользователи Сети отреагировали на переделку неоднозначно. Некоторые сочли клип нелепым и раскритиковали создателей.