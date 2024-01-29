Москва онлайн покажет пресс-конференцию, посвященную защите прав человека в столице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

31 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "На защите прав человека в Москве – итоги работы аппарата уполномоченного".

Какие темы обращений к уполномоченному по правам человека стали наиболее актуальными в последнее время? Об этом и многом другом расскажут:



уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;

уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.

Смотрите прямую трансляцию 31 января в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.