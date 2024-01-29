29 января, 16:10События
Москва онлайн покажет пресс-конференцию, посвященную защите прав человека в столице
Фото: Москва 24/Александр Авилов
31 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "На защите прав человека в Москве – итоги работы аппарата уполномоченного".
Какие темы обращений к уполномоченному по правам человека стали наиболее актуальными в последнее время? Об этом и многом другом расскажут:
- уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.
Смотрите прямую трансляцию 31 января в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!