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29 января, 16:10

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Москва онлайн покажет пресс-конференцию, посвященную защите прав человека в столице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

31 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "На защите прав человека в Москве – итоги работы аппарата уполномоченного".

Какие темы обращений к уполномоченному по правам человека стали наиболее актуальными в последнее время? Об этом и многом другом расскажут:

  • уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;
  • уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
  • председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.

Смотрите прямую трансляцию 31 января в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция
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