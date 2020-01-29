Пассажиры смогут вернуть билеты на поезда в Китай без допсборов

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Пассажиры поездов дальнего следования могут сдать неиспользованные билеты в Китай без взимания дополнительных сборов. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Сделать это будет возможно до 27 марта. Чтобы сдать билет на поездку из КНР в РФ, необходимо за шесть часов до отправления поезда обратиться в любой пункт продажи ФПК и получить специальную отметку. Затем пассажиры с проставленными отметками должны вернуться в кассы, где были куплены проездные билеты.

Сейчас между Россией и Китаем курсируют поезда № 3/4 Пекин – Москва и № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково, а также беспересадочные вагоны Чита – Маньчжурия и группа вагонов Москва – Пекин.

Ранее в РЖД приняли меры по предупреждению распространения коронавируса. Противоэпидемиологические мероприятия проводятся на вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также на приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог.

На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами. Все пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами.

По последним данным, новым вирусом в Китае заражено почти 6 тысяч человек, из них 132 скончались. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России их на данный момент нет.

