Отменить медосмотры для клерков предложили в Минтруде

Фото: depositphotos/.shock

Офисным работникам, которые сидят за компьютером и почти не сталкиваются с риском получить травму, не нужны обязательные медосмотры. Проект об отмене этой процедуры, подготовленный Минтрудом, появился на портале нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что работа клерков далека от вредных или опасных условий труда. Она также не связана с высоким риском получения профессиональных заболеваний.

Планируемым сроком вступления изменений в силу назван август 2019 года. В настоящее время обязательные медосмотры проходят все офисные работники, которые трудятся за компьютером 50% рабочего времени и больше.

В конце декабря стало известно, что российский Минздрав намерен обеспечить медосмотрами всех граждан страны. Возможность пройти обследование не реже одного раза в год предусмотрена в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" и входящего в него федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".