Москвичи пополнили "Тройки" и парковочные счета через баллы на сайте "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Наиболее востребованными поощрениями на сайте "Миллион призов" в 2023 году стали пополнение баланса карты "Тройка" и парковочного счета, а также билеты в Московский зоопарк. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Полученные баллы можно обменять на 200, 400, 600, 800 или тысячу рублей, которые будут зачислены на баланс карты "Тройка". Москвичи воспользовались такой опцией более 97 тысяч раз. Поощрение "Московский паркинг" дает возможность пополнить счет в приложении "Парковки России", – говорится в сообщении.

После оформленной покупки пользователь получит 200 парковочных баллов. Один балл равен одному рублю. Горожане выбрали этот вариант более 34 тысяч раз. Профили в приложении и на портале mos.ru должны быть привязаны к одному номеру телефона.

Замыкает топ-3 по популярности поощрений посещение Московского зоопарка. За год этот вариант выбрали более пяти тысяч раз. В столичном зоопарке живут свыше 10 тысяч особей более чем 1,2 тысячи видов.

Вместе с тем жители города могли обменять баллы на билеты более чем в 38 театров и 11 музеев. Чаще всего москвичи выбирали Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей и музей-усадьба "Кусково". Среди театров популярностью пользовались Московский международный дом музыки, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина и Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского.

Ранее стало известно, что свыше 500 раз жители столицы выполнили новогодние задачи от "Города заданий", посвященные фестивалю "Путешествие в Рождество", и получили более 100 тысяч баллов за них с 15 декабря. За выполнение заданий москвичи также могут получить по 500 баллов и специальный подарок от сайта "Миллион призов". Его выдают в павильонах на 10 площадках фестиваля.



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