Минкультуры предложило разрешить кинотеатрам выгонять зрителей за нарушение правил

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Министерство культуры предложило внести изменения в закон "О кинематографии". Новые правила позволят удалять из зала нарушителей, сообщает "Коммерсант".
Издание со ссылкой на проект Минкультуры отмечает, что, согласно документу, выгонять зрителей можно будет за пронос в зал оружия, лазерных указок, опасных предметов и веществ, а также за незаконную видеосъемку.
Также предлагается ввести условия возврата билетов. Зритель получит право сделать это по своей инициативе до начала сеанса по правилам, установленным кинотеатром. В данный момент человек может потребовать возврата денег за билет даже в том случае, если сам не смог прийти, а в соответствии с поправками сделать это можно будет в случае отмены сеанса. В остальных случаях кинотеатр сам будет принимать решение о возврате денег.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский рассказал изданию, что действующие правила были введены в 1994 году и устарели. По его словам, тогда кинотеатры были приравнены к общественному месту и не накладывали на зрителей обязательств.
Ранее сообщалось, что кинотеатры в новогодние праздники увеличат количество сеансов на востребованные фильмы, чтобы регулировать поток зрителей. Как отметил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, для многих поход в кино останется практически единственным развлечением, поскольку елки и рождественские ярмарки отменили.
Министерство культуры РФ ограничило до 15 января 2021 года максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы. Требование подразумевает максимальную заполняемость на уровне 25% от общей вместимости зала.
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