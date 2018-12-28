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11:52

Подарок к Новому году. В Госдуме прокомментировали отмену роуминга

общество власть эксклюзив

11:52

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Фото: depositphotos/stockasso

Отмена роуминга – это подарок всем россиянам к Новому году, заявил Москве 24 член комитета по информационным технологиям, информационной политике и связи Владимир Крупенников.

"Звонить из другого региона в любую точку граждане смогут по домашнему тарифу, по тому, где был заключен договор с компанией связи, а входящие будут бесплатными", – отметил депутат.

По его словам, законопроект создает возможность удобного общения и обмена информацией между гражданами. При этом он отметил, что гарантируется связь по доступным ценам, и понадеялся, что компании связи из большой пятерки не повысят тарифы. "Надеюсь, это не повлечет изменения тарифов. ФАС безусловно должна следить за тем, чтобы компании не сговорились и не попытались одновременно их поднять", – рассказал собеседник портала.

Парламентарий уточнил, что закон вступит в силу 1 июня 2019 года. Он также подчеркнул, что над принятием этого закона в Госдуме думали давно, а компании, предоставляющие услуги связи, отсрочили его принятие тем, что ввели довольно дешевые тарифы для междугородних и межрегиональных переговоров.

"Сейчас я считаю, что переходный период состоялся, и кроме положительного эффекта от этого закона больше ничего не будет", – резюмировал Крупенников.

28 декабря президент России подписал закон об отмене национального роуминга. Документ опубликован на портале правовой информации. Изменения внесены в федеральный закон "О связи".

Национальный роуминг отменят с 1 июня 2019 года



Казанцева Светлана
общество власть эксклюзив

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