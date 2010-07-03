Более 162 тыс человек посетили выставку "Москва – с заботой об истории"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Обновленную выставку "Москва – с заботой об истории" посетили свыше 162 тысяч человек в центрах государственных услуг с момента ее открытия. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Самым посещаемым офисом "Мои документы", где проходит выставка, стал центр госуслуг районов Северное и Южное Тушино. Его посетили 14 тысяч человек. За ним идет центр госуслуг района Митино (13 тысяч человек). Замыкает тройку центр районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино (более 12 тысяч человек).
Центры госуслуг Бибирева и Хорошево-Мневников посетили более 11,5 тысячи человек. Горожане также активно посещали центры районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Крылатское, Измайлово и флагманский офис "Мои документы" ЮЗАО.
Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала 9 апреля. Она проводится впервые и носит бессрочный характер. Предметы, переданные москвичами, используются в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива. Выставки размещены в 20 офисах "Мои документы", работают они бесплатно.
Всего с начала запуска городской акции специалисты приняли более шести тысяч материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны. Среди них – дневники солдат, фотографии, письма с фронта, рисунки, карты военных действий, а также предметы одежды и быта.
Принести вещи и документы времен ВОВ в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" можно в любой центр госуслуг "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение, а также выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.
"Это наш город": более 5 тыс вещей участников ВОВ приняли в рамках акции
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