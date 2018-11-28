Участники проекта "Московское долголетие" сыграют в финале КВН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники проекта "Московское долголетие" сыграют в финальной игре КВН. Команды представят номера в категориях "Музыкальный конкурс" и "Домашнее задание", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Состязание пройдет 2 декабря на сцене молодежного центра "Планета КВН". Начало – в 17:00.

В состав жюри вошли режиссер Юлий Гусман, писатели Аркадий Инин, Анатолий Трушкин и Лион Измайлов, актер Николай Бандурин и певица Наталья Гулькина. Также зрителей ожидает концерт известных эстрадных исполнителей. Специальный гость вечера – артист Максим Галкин.

В полуфинале творческой лиги "Московского долголетия" сыграли 11 команд из всех округов Москвы. Тогда победу разделили между всеми командами.

"Московское долголетие" – проект, созданный для жителей столицы пенсионного возраста. Стать участником проекта и записаться в секции и кружки можно в любом центре соцобслуживания или во время открытых уроков в московских парках.

Ранее "Московское долголетие" стало одним из финалистов премии World Smart City Awards 2018 в номинации Inclusive&Sharing Cities.