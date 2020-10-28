Займы по водительским правам предложили узаконить

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В Минэкономразвития предложили законопроект, разрешающий использовать водительские права для получения финансовых услуг, сообщает газета "Известия".

Ожидается, что инициатива будет внесена на рассмотрение в нижнюю палату парламента в конце 2020 или начале 2021 года.

В случае если документ направят в Госдуму до конца текущего года, его могут принять уже в весеннюю сессию, а вступит в силу он через 180 дней, рассказал изданию глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее стало известно, что в России на 13% вырос общий объем задолженности по кредитам среди населения, причем меньше всего данная тенденция прослеживается в южных регионах, на Крайнем Севере и в Москве. Ситуация с долговой нагрузкой по регионам разнится.

Отношение займов к зарплате определяется в разбросе от 10,3 до 86,2%. Наименьшая закредитованность зафиксирована в Ингушетии. Низкие показатели также сохраняются в Крыму, Чечне, Дагестане и Севастополе.