ГД утвердила в I чтении сроки до 5 лет колонии за пропаганду экстремизма

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Думские депутаты утвердили в первом чтении инициативу, которая устанавливает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за пропаганду и оправдание экстремизма. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Проект внесла в ГД группа депутатов фракции "Единая Россия". Авторами инициативы являются вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Петр Толстой, а также главы комитетов по безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев и по обороне – Андрей Картаполов.

Законопроект предлагает дополнить статью "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", внеся в нее ответственность за публичное оправдание или пропаганду экстремизма.

За такое преступление предполагается наказывать по аналогии с действующими сейчас санкциями – от штрафа до 300 тысяч рублей и до четырех лет лишения свободы. Однако, если нарушение было совершено в Сети, срок лишения свободы может достигать пяти лет.

Ранее глава комиссии Госдумы Василий Пискарев рассказал, что принятие проекта должно стать профилактикой, направленной на защиту детей и молодежи от экстремизма. Также инициатива призвана огородить их от вовлечения в противоправную деятельность, уточнил он. По его словам, принятие ряда поправок позволит бороться с экстремистскими проявлениями и защищать безопасность России.

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