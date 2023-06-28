ВЦИОМ выяснил, что россияне больше всего боятся высоты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Самой распространенной фобией у россиян оказался страх высоты, такой ответ дали 30% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти столько же респондентов боятся змей – 28%, такой страх возглавляет рейтинг фобий у женщин – 35% (19% среди мужчин), а также у представителей старшего поколения – 34% (17% среди 18–24-летних). На третьем месте по страхам у россиян оказалась аквафобия – боязнь водных пространств и глубины. Такой ответ дали 24% респондентов. Аналитики выяснили, что женщины сталкиваются с ней чаще, чем мужчины.

По словам директора по стратегическому развитию, зампредседателя научного совета ВЦИОМ Степана Львова, преодоление страхов является одной из стратегий человека, которой он старается придерживаться в течение всей жизни.

"Очевидно, эта стратегия формируется в ходе социализации и интеграции в общество под давлением социальных стереотипов. На переходе от молодого возраста к зрелому (от 35 до 44 лет), причем прежде всего среди мужчин, мы можем наблюдать повышенную долю тех, кто отрицает наличие у себя фобий (26–27% против 16–18% среди молодых и женщин)", – цитирует его RT.

Львов добавил, что с возрастом люди становится более честными сами с собой, сопротивление фобиям в некоторой степени ослабевает.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что родители могут сами оказать помощь детям в устранении фобий. Она рекомендовала предложить ребенку слепить или нарисовать свой страх, провести с ним беседу и отделить фобию от себя.