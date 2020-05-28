Телеканал Москва 24 поддержит активных и умелых

Телеканал Москва 24 запустил рубрику для помощи безработным

Телеканал Москва 24 поможет подзаработать тем, кто не сидит дома сложа руки. Для тех, кто дает уроки игры на гитаре, преподает иностранные языки, собирает волшебные букеты, мастерски делает куклы или обладает иными талантами, телеканал запустил бесплатный "Телецентр занятости".

Теперь в каждом выпуске новостей объявление о ваших услугах и товарах увидят миллионы телезрителей! Нужно только написать в WhatsApp редакции 8 (926) 266-24-24 и прислать видео или фотографию с описанием того, что вы умеете делать. Также в заявке нужно указать страницу в соцсетях и контактный телефон.

Телеканал Москва 24 считает, что СМИ должны не только развлекать, но и приносить пользу.

Объявления принимаются на некоммерческой основе и только от физических лиц.