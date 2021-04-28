Юрист объяснил, у кого теперь могут отобрать единственное жилье за долги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Юрист в области недвижимости Дмитрий Островский в разговоре с Москвой 24 объяснил, у кого могут отобрать единственное жилье за долги.

Ранее разрешение изымать единственное жилье у должников в некоторых случаях дал Конституционный суд (КС). Он постановил, что нормы Гражданского процессуального кодекса и закона о банкротстве, которые позволяют такие действия, не противоречат Конституции.

В качестве примера приведено дело жителя Калужской области Ивана Ревкова. Сообщается, что в 1999 году он одолжил деньги знакомой, которая в итоге их не вернула. Обращение в суд за взысканием долга результата не дало, а за годы ожидания сумма была проиндексирована и выросла до 4 миллионов рублей. При этом должница после возбуждения исполнительного производства купила квартиру площадью более 110 квадратных метров и признала себя банкротом.

Ревков настаивал на продаже квартиры. Однако ему отказали на основании статьи Гражданского процессуального кодекса, по которому запрещено обращать взыскание на единственное жилье должника и членов его семьи. После решения КС дело мужчины подлежит пересмотру, рассказали в пресс-службе суда.

По мнению юриста, позиция Конституционного суда не спровоцирует волну отъема единственного жилья у должников.





Дмитрий Островский юрист в области недвижимости Конституционный суд четко указал, что каждый конкретный подобный эпизод теперь будет рассматриваться индивидуально. Никакого массового изъятия жилья не будет и не должно быть.

"Пример, который приведен в решении суда, сугубо конкретный. Будучи должна крупную сумму денег, женщина на стадии исполнительного производства купила себе квартиру площадью более 110 квадратных метров. По закону это связанные между собой ситуации", – объясняет юрист.

Если в гражданском судопроизводстве будет повторяться подобная ситуация, суд может изъять недвижимость, подчеркнул эксперт.

"Если факт долга на крупную сумму денег будет доказан, а должник с дорогим имуществом будет бравировать единственным жильем, суд рассмотрит такое дело индивидуально. И если выяснится, что цель должника – избежать наказания и взыскания средств, суд по заявлению истца может наложить арест на единственное жилье и реализовать его", – пояснил Островский.

Эксперт добавил, что в случае изъятия единственного жилья человек по закону не останется на улице. На замену ему будет предоставлена недвижимость, исходя из социальных норм, заявил юрист.





Дмитрий Островский юрист в области недвижимости Мера направлена на злостных должников, которые прячутся, не признают долг и не хотят выплачивать длительное время крупные суммы. При этом пытаются увести свое имущество из-под ареста и реализации. Например, вкладывают все деньги в единственное жилье, пользуясь тем, что на сегодняшний день в законодательстве существовала норма, что единственное жилье конфисковать нельзя.

По словам юриста, за решением КС должно последовать изменение в гражданско-процессуальном законодательстве. Но и до этого момента суды при принятии решений могут руководствоваться разъяснениями КС, заключил собеседник Москвы 24.