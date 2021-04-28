Юрист объяснил, у кого теперь могут отобрать единственное жилье за долги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Юрист в области недвижимости Дмитрий Островский в разговоре с Москвой 24 объяснил, у кого могут отобрать единственное жилье за долги.
Ранее разрешение изымать единственное жилье у должников в некоторых случаях дал Конституционный суд (КС). Он постановил, что нормы Гражданского процессуального кодекса и закона о банкротстве, которые позволяют такие действия, не противоречат Конституции.
В качестве примера приведено дело жителя Калужской области Ивана Ревкова. Сообщается, что в 1999 году он одолжил деньги знакомой, которая в итоге их не вернула. Обращение в суд за взысканием долга результата не дало, а за годы ожидания сумма была проиндексирована и выросла до 4 миллионов рублей. При этом должница после возбуждения исполнительного производства купила квартиру площадью более 110 квадратных метров и признала себя банкротом.
Ревков настаивал на продаже квартиры. Однако ему отказали на основании статьи Гражданского процессуального кодекса, по которому запрещено обращать взыскание на единственное жилье должника и членов его семьи. После решения КС дело мужчины подлежит пересмотру, рассказали в пресс-службе суда.
По мнению юриста, позиция Конституционного суда не спровоцирует волну отъема единственного жилья у должников.
"Пример, который приведен в решении суда, сугубо конкретный. Будучи должна крупную сумму денег, женщина на стадии исполнительного производства купила себе квартиру площадью более 110 квадратных метров. По закону это связанные между собой ситуации", – объясняет юрист.
Если в гражданском судопроизводстве будет повторяться подобная ситуация, суд может изъять недвижимость, подчеркнул эксперт.
"Если факт долга на крупную сумму денег будет доказан, а должник с дорогим имуществом будет бравировать единственным жильем, суд рассмотрит такое дело индивидуально. И если выяснится, что цель должника – избежать наказания и взыскания средств, суд по заявлению истца может наложить арест на единственное жилье и реализовать его", – пояснил Островский.
Эксперт добавил, что в случае изъятия единственного жилья человек по закону не останется на улице. На замену ему будет предоставлена недвижимость, исходя из социальных норм, заявил юрист.
По словам юриста, за решением КС должно последовать изменение в гражданско-процессуальном законодательстве. Но и до этого момента суды при принятии решений могут руководствоваться разъяснениями КС, заключил собеседник Москвы 24.
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