Российский летчик прокомментировал видео Пентагона с НЛО

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов оценил видеозаписи с НЛО, опубликованные Пентагоном. Он заявил, что снятые на камеру явления летчики в реальности видят иначе, а потому зафиксированные неопознанные объекты могут на деле оказаться оптическими иллюзиями, передает РИА Новости.

"Всегда приборное оборудование скрадывает ту часть информации, которую может принять наш зрительный нерв. Потеря информационной составляющей обычно бывает очень большой", – пояснил летчик, отметив, что человеческий мозг обладает особенностью включать воображение тогда, когда сталкивается с непонятным.

При этом Попов добавил, что самолично был свидетелем неопознанного явления в районе Львова. Он рассказал, что НЛО был зафиксирован во время ночного полета в условиях погодных сложностей.

"После нашего доклада пришлось давать подписку о неразглашении на всякий случай, чтобы не было паники, вдруг мы не разобрались, сейчас, спустя четверть века, рассказываю об этом впервые", – отметил летчик.

Накануне Пентагон разместил на своем сайте видеоролики, на которых запечатлены якобы неопознанные объекты, не похожие ни на один известный летательный аппарат. Сообщалось, что подлинность кадров была признана специалистами ВМС.