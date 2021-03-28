Еще 1 151 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве после лечения от коронавируса вылечился еще 1 151 пациент, передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего количество горожан, поборовших инфекцию, увеличилось до 941 192 человека. За сутки зафиксировано 1 878 новых случаев COVID-19, 720 человек госпитализированы, скончались 52.

В Москве сделать прививку от COVID-19 можно в 100 пунктах вакцинации на базе городских поликлиник. Они открыты с 08:00 до 20:00. Также работают выездные бригады вакцинации.

В штабе призывают оставаться дома при наличии любых симптомов ОРВИ. Также в этом случае необходимо вызвать врача.

В России за последние сутки коронавирусом заразились 8 885 человек в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Тыве, Магаданской области, Еврейской автономной области. Всего в стране за все время пандемии с инфекцией столкнулись 4 510 744 человека.

Ранее сообщалось, что порядка 44% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу. Власти систематически проводят замер уровня популяционного иммунитета.

