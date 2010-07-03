Актер Пахом заперся в клетке в центре Москвы

В Сети не утихают споры вокруг актера Пахома. На днях он устроил акцию возле Киевского вокзала. На мосту Богдана Хмельницкого Пахом запер себя на несколько часов в клетке без еды и воды, но с пальмами.

В шортах, панаме и черных очках размахивал табличками "Я Пахом" и выкрикивал прохожим: "Хлеба давай". Как пояснил актер, недавно вернувшийся со съемок реалити-шоу на Филиппинах, таким образом он хотел показать, что в настоящих джунглях выжить проще, чем в каменных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.