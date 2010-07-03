Во Франции продадут документ за подписью Сталина

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Французский аукционный дом Drouot выставил на торги оригинал документа за подписью Сталина, касающийся Севастополя, сообщает агентство France-Presse.

В документе от 6 июня 1944 года советский лидер рекомендует изменить название города на "Севастопольский" и присвоить это наименование шести формированиям Красной Армии, участвовавшим в Крымской стратегической наступательной операции.

Текст документа напечатан на машинке и подписан синим карандашом. Ожидаемая продажная цена документа на аукционе – 7-8 тысяч евро.

На начинающейся в апреле серии аукционов также выставят документы за подписью Марии Антуанетты, Генриха Четвертого и ряда других исторических лиц. Аукционы проходят уже второй год подряд после ликвидации по решению суда французской компании Aristophil, в чьем распоряжении находились документы.

Распродажи проводят четыре французских аукционных дома – Drouot, Aguttes, Artcurial и Ader-Nordmann. Всего должно пройти не менее трех сотен аукционов. В первых 14-и продажи составили 26,4 миллиона евро.

Ранее "Литфонд" выставил на торги редчайшую книгу Иосифа Бродского "Стихи о зимней кампании 1980" с автографами автора и переводчика Алана Майерса. Тираж этой книги составил всего 250 экземпляров.