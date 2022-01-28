Российская государственная детская библиотека будет закрыта по воскресеньям из-за COVID-19

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Российская государственная детская библиотека будет закрыта в ближайшие три воскресенья из-за сложной эпидситуации. Об этом сообщается на сайте библиотеки.

"Дорогие читатели, обращаем ваше внимание на изменения в графике работы библиотеки. В связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией 30 января, 6 февраля и 13 февраля библиотека будет закрыта", – уточняется в сообщении.

Все занятия клубов и студий, которые должны были состояться в указанные дни, также отменяются.

Кроме того, библиотека призывает читателей заранее составлять заказ на интересующие книги, воспользовавшись специальным сервисом. После получения уведомления заказ можно забрать в рабочие часы учреждения.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала россиянам сократить социальные контакты, больше быть на свежем воздухе и высыпаться для защиты от "Омикрона". Вместо посещения торговых центров и магазинов эксперт рекомендовала заказывать товары на дом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение избыточных ограничений при "Омикроне" не имеет смысла, поскольку цифры по заболевшим "Омикроном" в России пока меньше, чем в Европе и США.