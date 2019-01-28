Москвичи провели памятные мероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве прошли памятные мероприятия в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Церемония возложения венков и цветов началась в 12:00 в Александровском саду, ее участники почтили память жертв блокады у Могилы Неизвестного Солдата, памятного знака "Город-герой Ленинград" и стелы в честь российских городов воинской славы. О мероприятиях сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В церемонии участвовали в том числе жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники органов исполнительной власти Москвы. Также были задействованы сотрудники представительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, волонтеры и кадеты. Отмечается, что в Москве сейчас живут более 3000 ветеранов из числа жителей блокадного города.

В большом конференц-зале правительства Москвы прошла встреча и концерт. Хор Турецкого выступил со специальной программой "Песни Победы" перед ветеранами.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Всего она продлилась 872 дня.

