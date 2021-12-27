Матвиенко заявила, что для коллективного иммунитета нужно привить 100% россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для достижения коллективного иммунитета в России необходимо привить 100% граждан. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в России стабильная, однако вирус пока не удалось победить.

"Я хочу поблагодарить всех тех граждан, кто привился, проявил свою ответственность, и все-таки обратиться с просьбой к тем, кто еще этого не сделал. Мы должны достичь коллективного иммунитета, для этого нужна 100% вакцинация наших граждан", – подчеркнула Матвиенко.

За минувшие сутки в России подтвердили 23 210 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. В 1 846 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 415 230 случаев коронавируса.

На Москву пришлось 2 239 случаев, на Санкт-Петербург – 1 834, на Московскую область – 1 616, на Свердловскую область – 554, на Иркутскую область – 537, на Пермский край – 529, на Челябинскую область – 519, на Красноярский край – 499, на Ростовскую область – 494, на Краснодарский край – 484.

