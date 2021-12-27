В России выявили 23 210 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За минувшие сутки в России подтвердили 23 210 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. В 1 846 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
На Москву пришлось 2 239 случаев, на Санкт-Петербург – 1 834, на Московскую область – 1 616, на Свердловскую область – 554, на Иркутскую область – 537, на Пермский край – 529, на Челябинскую область – 519, на Красноярский край – 499, на Ростовскую область – 494, на Краснодарский край – 484.
Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 415 230 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0%, Туве – 0,04%, Калмыкии – 0,05%.
От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 937 человек, за все время пандемии умерли 305 155. За минувшие 24 часа выздоровели 33 715 человек, за весь период – 9 293 486.
По словам заведующего отделом Центра имени Гамалеи Александра Бутенко, срок окончания пандемии COVID-19 зависит от иммунной прослойки населения и мутагенности. Он отметил, что у коронавируса наблюдается высокая способность к мутациям, однако такие процессы не всегда приводят к патогенности вируса, а наоборот, могут ослаблять его.
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