27 ноября, 16:48События
Москва 24: представители УФНС России расскажут об изменениях в правилах уплаты налогов
Представители УФНС России рассказали об изменениях в правилах уплаты налогов
28 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Завершение кампании по уплате налогов".
1 декабря 2023 года завершается период уплаты сводного налогового уведомления для физических лиц за 2022 год. Какие начисления в него входят? Что изменилось в правилах расчетов транспортного, имущественного и земельного налогов для граждан в этом году? Об этом и многом другом расскажут:
- заместитель руководителя УФНС России по Москве Евгения Круглова;
- начальник отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС России по Москве Надежда Пятакова;
- заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Москве Ирина Биткина;
- врио начальника отдела – старшего судебного пристава Зюзинского ОСП ГУ ФССП России по Москве Дмитрий Галушкин.
Смотрите прямую трансляцию 28 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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