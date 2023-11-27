Москва 24: представители УФНС России расскажут об изменениях в правилах уплаты налогов

Представители УФНС России рассказали об изменениях в правилах уплаты налогов

28 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Завершение кампании по уплате налогов".

1 декабря 2023 года завершается период уплаты сводного налогового уведомления для физических лиц за 2022 год. Какие начисления в него входят? Что изменилось в правилах расчетов транспортного, имущественного и земельного налогов для граждан в этом году? Об этом и многом другом расскажут:



заместитель руководителя УФНС России по Москве Евгения Круглова;

начальник отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС России по Москве Надежда Пятакова;

заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Москве Ирина Биткина;

врио начальника отдела – старшего судебного пристава Зюзинского ОСП ГУ ФССП России по Москве Дмитрий Галушкин.

в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь! Ещё больше новостей —

Смотрите прямую трансляцию 28 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.