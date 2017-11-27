Галустян пожаловался на рекламу шашлычной в Копейске

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Известный актер и шоумен Михаил Галустян пожаловался на рекламу заведения быстрого питания в городе Копейске в челябинское УФАС. На настенном панно заведения использована фотография артиста, хотя он не давал на это своего разрешения.

Как рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства, на изображении Галустян держит в руках надпись "Шашлык, шаурма на углях".

В заявлении актера сказано, что использование в рекламе его образа привлекает повышенное внимание потребителей к заведению, в связи с широкой известностью Михаила Галустяна.

По запросу ведомства, администрация Копейска должна будет сообщить данные владельца конструкции. Служба проверит наличие у него разрешения на установку панно. Решение о возбуждении дела будет принято 10 декабря.