Депутат заявил, что в РФ не нужно вводить федеральный запрет на Хеллоуин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов заявил, что в России нет необходимости вводить федеральный запрет на Хеллоуин, потому что массово его никто не празднует. Об этом он сказал в беседе с "Газетой.ру".

"Я считаю, что вообще нет этой проблемы, и тема абсолютно высосана из пальца. Эти разговоры – они больше внимания привлекают к этому празднику, который никакой для нас не праздник", – уверен депутат.

По его словам, если в школе решили провести такое мероприятие, то люди его все равно проведут. Но какого-либо массового явления нет, так как люди живут другими проблемами. В частности, депутат привел в пример отсутствие тепла, некачественную еду в школьных столовых.

"На мой взгляд, тут огород городить и вводить какие-то федеральные запреты, это только внимание к этой истории привлекать. Она не то что выеденного яйца, она выеденной тыквы не стоит", – сказал Бурматов.

Также депутат ГД РФ высказал мнение, что данная проблема существует только на страницах некоторых СМИ, но больше – нигде, так как действительно общенациональные праздники страна отмечает совсем не так, как Хеллоуин.

"Вот 9 Мая у нас вся страна отмечает, это общенациональный праздник. <...> А эта вот фигня, когда просто в ночном клубе тематическая вечеринка проводится… Да они, запрещай или не запрещай, все равно проведут, если захотят", – уточнил он.

Ранее министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) отправило по школам и другим учреждениям региона письма с запретом праздновать Хеллоуин.

В письме говорится, что в школах должны проводиться мероприятия в сфере образования, а также сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей и патриотизма в стране.

До этого председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил заменить Хеллоуин на традиционный фестиваль урожая. По его словам, такие западные праздники вредят морально-нравственному воспитанию российской молодежи, уверен он.



В РФ хотят отменить празднование Хеллоуина