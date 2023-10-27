Прокуратура Москвы выявила новую схему хищения денег под видом их декларирования

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В столичной прокуратуре выявили новую схему хищения денежных средств у россиян под видом их декларирования. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В качестве примера прокуратура привела случай, произошедший с 95-летней пенсионеркой. Ей позвонил мошенник, который представился специалистом финансового отдела. Он сообщил ей ложную информацию о том, что необходимо декларировать все денежные средства, находящиеся у граждан.

"В телефонном разговоре аферист выведал, что у женщины дома хранятся ее личные накопления в сумме 500 тысяч рублей и есть денежные средства на счете в банке", – говорится в сообщении.



Впоследствии мошенник убедил женщину перечислить деньги для декларирования якобы его коллеге, который должен был прибыть к ней домой. Пенсионерка выполнила его "инструкции". Сам аферист заверил, вся сумма будет возвращена. После этого женщина сняла со счета 700 тысяч рублей и также передала курьеру.

В Нагатинской межрайонной прокуратуре взяли на контроль эту ситуацию.

Ранее Минфин РФ предупредил о новой схеме мошенничества через поддельных брокеров. По данным ведомства, аферисты предлагают своим жертвам открыть брокерский счет, обещая значительные суммы денег за короткий срок. При этом эти якобы инвестиции россиянам не возвращаются.

Москвичам рассказали о новых схемах мошенничества