Адвокат объяснил нововведения в семейном законодательстве РФ

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Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов в эфире радио КП прокомментировал инициативу Минюста разрешить россиянам заключать браки и разводиться через многофункциональные центры (МФЦ).

В целом, отметил эксперт, изменилось лишь место регистрации брака. Поправки позволят жителям РФ заключать браки в МФЦ без торжественной обстановки.

При этом будут введены исключения, когда многофункциональные центры могут отказать в регистрации брака. Например, в случае если один из супругов находится в больнице или в местах лишения свободы.

Если говорить о разводах, то супруги, не имеющие несовершеннолетних детей, получат возможность разорвать отношения через МФЦ при условии взаимного согласия, а также на основании решения суда, уточнил Некрасов. По его словам, проект ведомства был создан с целью упрощения процедуры заключения брака и развода.

Как уточнялось ранее, пожениться в МФЦ смогут те, кто ранее не состоял в браке, или прошлый брак был расторгнут на территории России. Вместе с этим центры смогут расторгать брак, который был оформлен в российских органах ЗАГС.

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