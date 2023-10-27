Агроном рассказал, какой сорт тыквы сохранится до весны

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Агроном Владимир Викулов в интервью радио Sputnik заявил, что лучше всего хранится мускатная тыква, за ней идет крупноплодная, а меньше всех хранится твердокорый сорт.

"Плоды надо осмотреть, чтобы не было никаких механических повреждений, с которых начинается гибель тыквы. Какой-то удар, какая-то вмятина – чаще всего в этих местах и начинается гниль, это надо замечать", – заявил он.

Кроме того, чтобы тыква сохранилась до конца зимы и даже до мая, она должна быть зрелой и иметь плодоножку. Однако если нет цели хранить тыкву до весны, то следует лишь соблюдать условия хранения плода, добавил он.

Если тыкву планируется приготовить в ближайшее время, то лучше выбирать спелые, ярко окрашенные плоды средних размеров. Но как только плод разрежут, он сразу начнется портиться. Ее желательно держать при температуре от 10 до 12 градусов.

"Хранить разрезанную тыкву, конечно, лучше в холодильнике, но и там неделями она не будет лежать, буквально два-три дня, а лучше ее сразу использовать", – указал Викулов.



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