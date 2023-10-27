Россияне назвали своими главными страхами атаки БПЛА и отсутствие "Барби" в кинотеатрах

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Вражеские беспилотные летающие аппараты (БПЛА) оказались главным источником страхов для россиян в третьем квартале 2023 года, указано в аналитическом отчете "Национального индекса тревожностей", подготовленного аналитиками компании "КРОС".

По суммарному индексу россиян больше всего тревожили БПЛА, курс рубля и цены на бензин. Суммарный индекс тревожности, связанный с атаками беспилотников, в июле – сентябре 2023 года составил 811 единиц, что почти в 3 раза больше, чем страх падения рубля (273 единицы), и больше индекса всех остальных зафиксированных экспертами тревог.

"Наиболее заметными событиями стали атаки 17 июля (поврежден Крымский мост), 24 июля (повреждены нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева в Москве), 30 июля и 1 августа (пострадало здание "Москва-Сити") и 30 августа (атака на семь регионов)", – уточнили аналитики.

Страх БПЛА пришел на смену тревоге, связанной с диверсиями, которая доминировала в предыдущем квартале.

При этом по индексу приживаемости, где сравнивается тревожность социальных сетей к СМИ, лидерами тревог стали БПЛА, утрата позиций в космосе и отсутствие в прокате американского кино "Барби" и "Оппенгеймер". В этом рейтинге тревога за голливудские фильмы превзошла слухи о новой волне мобилизации, сообщили аналитики.

"Тревожности, связанные с ростом цен на бензин и падением курса рубля заняли лишь 6–7-е места. Их непопадание в топ-3 по приживаемости говорит о том, что опасения в связи с экономикой пока не стали фактором для сильной озабоченности пользователей соцсетей, которые обычно наиболее чутко реагируют на новые тревожные темы", – сказано в отчете.

Также в десятку главных причин тревоги россиян, помимо дронов, падения рубля и цен на бензин вошли сложности с поездками в Европу, ситуация в гражданской авиации, утрата позиций в космосе, электросамокатчики, слухи о мобилизации, подорожание такси и отсутствие в прокате голливудского кино. При этом общий уровень тревожности, по сравнению с апрелем – июнем, упал почти в 2 раза, указали аналитики.

Ранее специалисты составили топ-15 регионов России, жители которых ниже всего охарактеризовали свое эмоциональное состояние. Жители Нижегородской области оказались самыми тревожными. На втором и третьем месте находятся Красноярский край и Ростовская область, а Москва и Санкт-Петербург заняли седьмое и восьмое место.