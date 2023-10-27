Москвичи не смогут увидеть частное лунное затмение 28 октября из-за облаков

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В Москве нельзя будет увидеть частное лунное затмение в субботу, 28 октября, из-за облачной погоды и осадков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Как уточняется на сайте Московского планетария, в этот день с 22:35 и до 23:53 Луна погрузится в тень Земли. Произойдет частное лунное затмение. В 23:14 Луна пройдет через северную часть тени Земли, но это будет далеко от центра земной тени.

"Столица завтра останется на периферии активного циклона, поэтому погода будет облачная, с осадками. В Москве мы это астрономическое явление не увидим", – заявил Леус.

Последнее солнечное затмение 2023 года жители планеты могли наблюдать 14 октября. Россиянам не удалось понаблюдать за редким явлением. Его увидели жители США и Латинской Америки.

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