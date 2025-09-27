Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 08:11

Общество

Облачная погода и дождь ожидаются в Москве 27 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачная погода с дождем прогнозируется в столице в субботу, 27 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем окажется в пределах 10–12 градусов, а ночью может опуститься до 4 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем температура составит от 8 до 13 градусов, а ночью может понизиться до 1 градуса.

Утром 26 сентября первые заморозки зафиксировали в столичном регионе. В частности, в Клину и Волоколамске воздух охладился до минус 0,2 градуса, а в Новом Иерусалиме – до минус 0,1 градуса, рассказала синоптик Татьяна Позднякова. Однако в Москве температура оставалась положительной – 2,9 градуса.

Ночные заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Москве в начале следующей недели

Читайте также


обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика