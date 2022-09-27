Референдумы о вхождении ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ завершились

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Общая явка избирателей на референдуме в Луганской Народной Республике по итогам пяти дней составила 92,6%, сообщила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование проходило по 27 сентября включительно. Участки, на которых могли проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

В настоящий момент опубликованы первые данные референдумов. По итогам обработки 14,22% протоколов 97,91% избирателей в России проголосовали за вхождение ДНР в состав страны. По итогам обработки 12,56% протоколов 97,82% избирателей проголосовали за вхождение ЛНР в состав России.

По итогам подсчета 18% голосов на участках в РФ по аналогичному вопросу, касающемуся Запорожской области, проголосовали 98,19% избирателей. За вхождение Херсонской области в состав страны по итогам обработки 14% протоколов проголосовали 96,97% избирателей в России.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что предварительные результаты голосования о вхождении региона в состав РФ озвучат уже во вторник, 27 сентября, до 20:00–21:00. При этом окончательные результаты голосования огласят утром на следующий день.

После объявления результатов референдума Балицкий планирует обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Референдумы состоялись в Запорожской и Херсонской областях

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