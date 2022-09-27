Названы заболевания, причиной которых может быть хроническая усталость

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Регулярная усталость и утомляемость может указывать на развитие опасного заболевания, утверждает невролог Елизавета Рожнова. Эксперт считает, что частыми причинами появления такого состояния может быть онкология, заболевания щитовидной железы, депрессия, хронический дефицит сна и многое другое.

По словам Рожновой, до 10% жителей испытывают повышенную утомляемость. Ее симптомы неспецифические. Кроме того, чрезмерная усталость часто сопровождает различные болезни.

Следует не игнорировать сигналы своего организма и в случае громких симптомов (снижение веса, избыточное потоотделение, мышечные боли, тремор) обращаться к врачам, подчеркнула Рожнова.

"Обычно для установления диагноза приходится посетить специалистов разных профилей – терапевта, эндокринолога, невролога, онколога, инфекциониста и психиатра", – объяснила эксперт в разговоре с Пятым каналом.

Врач заключила, что заболевание, выявленное на ранней стадии, будет намного легче вылечить.

Ранее президент общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев заявил, что регулярная усталость может стать причиной повышенного аппетита, что приведет к набору лишнего веса. Помимо этого, хроническая измотанность способствует развитию и других заболеваний.