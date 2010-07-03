Россияне смогут получать госуслуги без бумажных документов о стаже

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С 2020 года для получения госуслуг россиянам не нужно будет подтверждать трудовой стаж документами на бумажном носителе.

"Предлагается исключить с начала следующего года документы о трудовой деятельности и трудовом стаже из перечня обязательных для представления на бумажном носителе. Это будет электронный документооборот", – цитирует ТАСС вице-премьера Татьяну Голикову.

Ранее правительство утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг. Список будет использоваться для систематизации сведений государственных и муниципальных информационных систем.

В середине сентября Госдума приняла в первом чтении правительственный пакет законопроектов, предлагающий ввести в России электронные трудовые книжки. Как заявили парламентарии, это освободит бизнес от лишних трудозатрат и минимизирует риск потери сведений о трудовом стаже. Документ об электронных трудовых книжках давно ждет бизнес-сообщество. Нововведение коснется порядка 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов. Переход будет постепенным и добровольным.

