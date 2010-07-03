Правительство утвердило список типовых госуслуг

11:17
11:17
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Подписанным распоряжением утвержден перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации, государственными и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления", – сказано в тексте документа.
Данный перечень будет использоваться для систематизации сведений государственных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих ведение реестров госуслуг.
Специалисты подчеркивают, что список позволит сопоставлять субъекты РФ и муниципальные образования по показателям предоставления типовых услуг. Также можно будет выявлять отклонения таких услуг в разных регионах страны.
Сейчас реестры государственных и муниципальных услуг по-разному квалифицируют внесенные в них услуги. За счет этого осложняется анализ их предоставления.
Ранее ФНС исключила риски утечки данных из единого федерального информационного ресурса, содержащего персональные данные населения России. Служба сейчас получает данные от 15 ведомств, в том числе от ГИБДД и Росреестра. За 19 лет ни одной утечки не было зафиксировано, заявил руководитель ФНС Михаил Мишустин.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: