Правительство утвердило список типовых госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением утвержден перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации, государственными и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления", – сказано в тексте документа.

Данный перечень будет использоваться для систематизации сведений государственных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих ведение реестров госуслуг.

Специалисты подчеркивают, что список позволит сопоставлять субъекты РФ и муниципальные образования по показателям предоставления типовых услуг. Также можно будет выявлять отклонения таких услуг в разных регионах страны.

Сейчас реестры государственных и муниципальных услуг по-разному квалифицируют внесенные в них услуги. За счет этого осложняется анализ их предоставления.

Ранее ФНС исключила риски утечки данных из единого федерального информационного ресурса, содержащего персональные данные населения России. Служба сейчас получает данные от 15 ведомств, в том числе от ГИБДД и Росреестра. За 19 лет ни одной утечки не было зафиксировано, заявил руководитель ФНС Михаил Мишустин.

