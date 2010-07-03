Почта России изменит нормативы отделений

15:58
15:58
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Почта России" будет обновлять нормативы по размещению отделений. Параметры разработало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Отмечается, что обновление нормативов произойдет впервые за 38 лет.
Сейчас в сети почти 42 тысячи отделений. Новая редакция предлагает изменить расчетное число жителей на каждое, причем в сторону уменьшения. Сейчас в городах-миллионниках одно отделение приходится на 20–25 тысяч человек. Новый проект подразумевает 15 тысяч человек на отделение для городов с населением более 500 тысяч жителей.
В городах с населением в 100–250 тысяч человек одно отделение будет обслуживать 6–10 тысяч человек вместо 9–13 тысяч, как сейчас.
Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов в интервью "Коммерсанту" сообщил, что около половины отделений почтовой связи убыточны, в первую очередь в сельской местности. Эксперты отметили, что в случае согласования новые нормативы дают возможность для оптимизации числа отделений.
24 сентября Дмитрий Медведев подписал распоряжение об акционировании "Почты России". Оно утверждает устав АО с капиталом 15,75 миллиарда рублей, которое должно быть зарегистрировано не позже 1 октября. Директор департамента отраслевых организаций Минкомсвязи Алексей Доронкин заявил, что в законе об акционировании "Почты России" устанавливается защитная норма, по которой закрывать отделения можно только по согласованию с органами власти субъектов РФ и Минкомсвязью. Он отметил, что принятие новых норм не приведет к сокращению или закрытию действующих отделений.
26 сентября Минкомсвязь опубликовала проект приказа о нормативах размещения отделений "Почты России", который должен заменить приказ Минсвязи СССР 1981 года.
Какими станут отделения "Почты России" после смены формата
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