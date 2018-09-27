Госдума ратифицировала конвенцию о размере пенсий

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Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем чтении закон о ратификации конвенции Международной организации труда, сообщает Агентство "Москва".
Конвенция предполагает, что при выходе на пенсию коэффициент замещения утраченного заработка гражданина должен составлять 40%. Таким образом, размер пенсий должен составлять не менее 40% от зарплаты, которую он получал.
Отмечается, что ратификация конвенции позволит закрепить эти принципы в правовой базе социального обеспечения России и содействовать его развитию по пути наиболее эффективного сочетания социальных и рыночных механизмов, выработанного международным опытом.
В настоящее время конвенцию ратифицировали 55 государств, включая большинство развитых стран Европы, Израиль, Японию, Мексику, Бразилию, Сенегал.
Ранее сообщалось, что на софинансирование пенсионных накоплений в 2019-2021 годах направят 11,4 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния.
Первый транш в 4,4 миллиарда рублей планируется сделать в 2019 году, в 2020 году сумма составит 3,7 миллиарда, в 2021 году – 3,3 миллиарда рублей.
В начале сентября в Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что с 1 января 2019 года пенсии проиндексируют на 7,05 процента, на 6,6 процента в 2020 году и на 6,3 процента в 2021 году.
В 2017 году по данным специалистов Российского государственного социального университета (РГСУ), свыше 36 процентов россиян назвали приемлемым размер пенсии в 20–30 тысяч рублей. Чуть меньше респондентов (28,1 процента) были бы довольны суммой в 15–20 тысяч рублей. Меньше четверти людей (22,7 процента) хотели бы получать 30–40 тысяч рублей и более. Примерно каждый десятый опрошенный (11,4 процента) согласился был на уровень в 10–15 тысяч.
Эксперты отмечают, что ожидания многих россиян формируются исходя из текущего среднего размера пенсии, который составляет чуть более 13 тысяч рублей.
Однако если оценивать приемлемый размер пенсии исходя из коэффициента замещения, то только 15 процентов россиян назвали сумму менее чем в 30 процентов от зарплаты. При этом 20 процентов ориентировались на 40–50 процентов заработной платы, 19 процентов – на 60–70 процентов, а 36 процентов – на 70 процентов заработка.
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