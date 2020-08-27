Турецкие власти пообещали открыть доступ к мозаикам Святой Софии

17:11
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Турецкие власти обещают, что увидеть мозаики превращенного в мечеть собора Святой Софии в Стамбуле туристы смогут после завершения плановых ремонтных работ, заявил РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Он отметил, что в посольство поступают вопросы, когда в полном объеме заработает система поднятия закрывающих полотен, в какое время суток туристы могут подойти, чтобы увидеть сокрытые изображения апсиды и нартекса и получить доступ к галереям второго этажа.
"Нас заверяют, что в Святой Софии в настоящее время проводятся плановые ремонтные работы, по окончании которых туристы вновь смогут посетить галереи и увидеть расположенные там уникальные византийские мозаики. Искренне надеемся, что все эти обещания будут выполнены", – отметил дипломат.
Он добавил, что власти Турции демонстрируют открытость и готовность учитывать все требования ЮНЕСКО. Комментируя недавнее решение Анкары изменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть, Ерхов отметил, что этот вопрос относится к компетенции турецких властей.
При этом посол подчеркнул, что для российской общественности важно, чтобы туристы имели доступ в этот уникальный объект с ценнейшими элементами внутреннего убранства византийского периода, сохранившимися в первозданном виде мозаиками и фресками.
"Ведь Хора буквально вся расписана этими шедеврами: потолки, купола, арочные своды, частично стены... Такого числа мозаичных изображений непревзойденного качества вы не найдете ни в одном храме мира, и это делает интерьер Хоры по-настоящему уникальным", – отметил посол.
По его словам, сложно представить, какие инженерные решения могут понадобиться, чтобы соблюсти традиции ислама и одновременно оставить возможность туристам созерцать это великолепие.
Указ о превращении Святой Софии из музея в мечеть подписал президент Турции Реджеп Эрдоган после того, как Госсовет Турции отменил декрет Кемаля Ататюрка 1934 года. С 1985 года собор включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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