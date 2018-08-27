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Общество

27 августа 2018, 20:26

Свиридов обсудил с москвичами вопрос сохранения линии монорельса

общество выборы мэра

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов обсудил с жителями Северо-Восточного административного округа вопрос сохранения монорельсовой железной дороги.

"Это тема, которая объединяет несколько районов Москвы. Монорельс – это экологически безопасная система. И это система, которая практически не создает шума для людей, которые живут вокруг. Поэтому это прекрасное техническое сооружение, которое, конечно, нельзя уничтожать, а, наоборот, нужно развивать", – цитирует кандидата Агентство "Москва".

По его словам, проблема монорельсовой железной стала частью предвыборной программы. Свиридов высказался категорически против закрытия дороги и заявил, что ее следует продлить на север города, чтобы улучшить связь районов. "Я включил судьбу монорельса, монорельсовой линии в "Карту проблем Москвы", в свою программу как кандидат в мэры", – подытожил он.

Выборы мэра столицы состоятся 9 сентября. Участие в них примут пять из 33 кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".

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