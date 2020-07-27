Фотограф Сергей Пономарев станет гостем "Ночной смены"

Фото: Александр Куликов

Обладатель Пулитцеровской премии, фотограф Сергей Пономарев станет гостем программы "Ночная смена" 27 июля.

Он известен как военный фотожурналист. Пономарев является автором десятков проектов о военных конфликтах и жизни беженцев. Они хранятся в архивах многих российских и международных изданий. В 2016 году Пономарев вместе с коллегами из New York Times получил Пулитцеровскую премию в категории "Новостная фотография".

В эфире программы "Ночная смена" Пономарев расскажет, как быть настоящим фотографом. Она начнется в 0:40 в Instagram-аккаунтах @the_city24 и @infomoscow24.

Ранее в рамках программы "Ночная смена" дала интервью генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.