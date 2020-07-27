В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе аквапарков

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Методические рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в аквапарках опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор.
В документе говорится о дезинфекционных мероприятиях, генеральной уборке помещений, использовании средств индивидуальной защиты, соблюдении социальной дистанции, очистке и дезинфекции вентиляционной системы.
"Ограничить доступ посетителей – не более 50% от вместимости объекта. Использование кабинок в раздевалке с учетом дистанции не менее 1,5 метра (сигнальная разметка). Ограничить вход в помещения аквапарков лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования", – сказано в рекомендациях.
Ранее в Москве открылись фитнес-клубы, бассейны и аквапарки. Всех сотрудников обязали ходить в масках и перчатках, шезлонги расставили с соблюдением дистанции – в полутора метрах друг от друга.
Как соблюдают правила безопасности в аквакомплексе "Лужники"
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